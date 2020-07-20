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2:26   20 Июля 2020
Общество

Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса

Минобороны поделилось результатами исследований вакцины от коронавируса

Высокий уровень антител, возникающих вакцинации от COVID-19, разработанной при участии Минобороны РФ, сохранится в организме надолго. Об этом сообщил начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Возможности платформы, где ранее были созданы препараты от Эболы и Ближневосточного респираторного синдрома, позволят долгое время поддерживать эффект, защищающий от инфекций. Он вырабатывается за счет иммунизации, отметил эксперт.

Разработкой препарата от коронавирусной инфекции в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них около 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие лекарства на животных, около 20 начали клинические испытания вакцины на людях, передает РИА Новости.

Ранее "360" рассказало о нескольких основных формах коронавирусной инфекции. Их обнаружили исследователи из Британии, которые проанализировали симптомы COVID-19 1600 граждан США и Англии, а затем их классифицировали.

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Автор: Ирина Большунова
#пандемия #коронавирус #СOVID-19

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