Врач-гастроэнтеролог рассказала, как не ошибиться в выборе мяса для шашлыка

Лето – это сезон отдыха на природе и приготовления шашлыков на свежем воздухе. Рекомендации по выбору мяса для барбекю дала врач-гастроэнтеролог Маргарита Куц.

Многие россияне не могут представить пикник без самого популярного мясного блюда, отмечает эксперт. Но мясо нужно обязательно выбирать с осторожностью. Специалист рекомендует брать продукт только в проверенных местах и желательно не в супермаркетах.

Особенно врач советует обходить стороной готовое мясо в маринаде. Потому что обычно на такие продукты пускают мясо, которое себя изжило, его всячески обрабатывают: заливают, чтобы убрать неприятный запах, либо отмывают уксусом.

Врач также просит не стесняться спрашивать о происхождении мяса у сотрудников. Лучше всегда знать, как оно попало на прилавок, сообщает Маргарита Куц газете "Аргументы и факты".

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