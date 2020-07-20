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Победа Байдена на выборах может уничтожить США — Трамп

Победа Байдена на выборах может уничтожить США — Трамп

 ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов
Саакашвили заявил о существующей угрозе раскола Украины из-за местных властей

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1:29   20 Июля 2020
Общество

Победа Байдена на выборах может уничтожить США — Трамп

Победа Байдена на выборах может уничтожить США — Трамп

Возможный выигрыш бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома на странице в социальной сети Twitter заявил, что радикальные левые демократы, под чьим влиянием находится Байден, уничтожат Соединенные Штаты. По словам американского лидера, с США по этой причине могут случиться "невообразимые ужасы", а страна перестанет быть такой, какой ее знают.

Глава Белого дома акцентировал внимание на городе Портленд, где сейчас проходят массовые протесты. По его словам, местная политическая власть не против того, что в городе уже более месяца творится анархия. Американский лидер также акцентировал внимание на ситуацию в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии. По его словам, нынешнее развитие событий недопустимо.

Телеканал "360" сообщает, что недавно Дональд Трамп назвал США страной-победительницей в двух мировых войнах, назвав их "прекрасными".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #байден #трамп

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