Победа Байдена на выборах может уничтожить США — Трамп

Возможный выигрыш бывшего вице-президента США Джозефа Байдена может привести к уничтожению Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома на странице в социальной сети Twitter заявил, что радикальные левые демократы, под чьим влиянием находится Байден, уничтожат Соединенные Штаты. По словам американского лидера, с США по этой причине могут случиться "невообразимые ужасы", а страна перестанет быть такой, какой ее знают.

Глава Белого дома акцентировал внимание на городе Портленд, где сейчас проходят массовые протесты. По его словам, местная политическая власть не против того, что в городе уже более месяца творится анархия. Американский лидер также акцентировал внимание на ситуацию в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии. По его словам, нынешнее развитие событий недопустимо.

Телеканал "360" сообщает, что недавно Дональд Трамп назвал США страной-победительницей в двух мировых войнах, назвав их "прекрасными".