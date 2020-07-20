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Саакашвили заявил о существующей угрозе раскола Украины из-за местных властей

Саакашвили заявил о существующей угрозе раскола Украины из-за местных властей

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0:46   20 Июля 2020
Политика

Саакашвили заявил о существующей угрозе раскола Украины из-за местных властей

Саакашвили заявил о существующей угрозе раскола Украины из-за местных властей

Украина может перестать существовать в нынешнем виде из-за действий местных властей. Об этом заявил глава исполнительного комитета национального совета реформ страны Михаил Саакашвили.

Он заявил, что идет подготовка "большого реванша" тех сил, которые партия Владимира Зеленского "Слуга народа" подвинула из центральной власти в минувшем году.

Саакашвили заявил, что местные чиновники на деньги из государственного бюджета создают в своих регионах "частные армии". В качестве примера он привел муниципальную охрану в Одессе, которая ходит в форме и с оружием. По словам политика, это "обычные головорезы", часть из которых готовится к "отколу от Украины".

Он отметил, что из-за данного явления Украина в текущей форме может перестать существовать, если "чего-то резко не делать". По словам Саакашвили, "другая часть" готовиться к реваншу в Киеве.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #саакашвили #местные власти

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