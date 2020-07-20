Малькевич выразил надежду на освобождение задержанных в Ливии сотрудников ФЗНЦ

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выразил надежду, что усилия, предпринятые для освобождения похищенных в Ливии сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, возымеют действие. Об этом Малькевич сообщил РИА Новости.

Дубайский телеканал Al-Hadath ранее со ссылкой на источники сообщил, что российские социологи якобы были освобождены из ливийской тюрьмы и переданы турецким властям. По сообщению СМИ, Шугалей и Суэйфан якобы были доставлены в Стамбул. Никаких подробностей канал не представил.

Временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что представители Ливии пока не подтверждают информацию о предполагаемом освобождении и передаче россиян Турции. В МИД РФ также заявили, что соответствующая информация пока не получила подтверждения.

Глава ФЗНЦ, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что сообщения СМИ не подкреплены никакими доказательствами. Малькевич сообщил РИА Новости, что ранее уже предпринимались попытки вывезти российских ученых из Ливии, однако этому помешал целый ряд факторов, в том числе связанный с плохим самочувствием социологов.

Малькевич ранее обратился к так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии с требованием освободить похищенных в мае прошлого года и помещенных в тюрьму россиян, которые весной 2019 года прибыли в североафриканскую страну для работы над исследованием. Малькевич напомнил, что в отношении социологов ФЗНЦ за все время их незаконного заключения не было предъявлено никаких обвинений, передает телеканал "360".