Инициатива подконтрольной так называемому ПНС Ливии Национальной нефтяной корпорации (ННК) по снятию запрета на деятельность нефтеналивных терминалов является целью скрыть растраты на военных. Об этом заявил эксперт Борис Рожин.

Турецкие власти инвестируют свое военное присутствие в Ливии, отметил эксперт в беседе с ФАН. По его словам, они ждут некого ответа, в том числе и компенсации материальных затрат за счет экспорта ливийских природных ресурсов.

Рожин заявил, что существующее на данный момент под контролем ПНС нефтяное сырье вряд ли позволит покрыть все растраты на боевую операцию. По его словам, расходы Анкары за такое короткое время огромны. Он отметил, что на западе Ливии нефти не так много, чтобы компенсировать финансовые издержки.

Эксперт также подчеркнул, что мера по восстановлению отгрузки ресурсов должна улучшить ситуацию со счетами ПНС после крупных незаконных трат. Рожин отметил, что при настоящем аудите растрат может выясниться, что ПНС оплачивало услуги ливийских и сирийских террористов.

Это стало бы крупным ударом по легитимности ПНС, отметил эксперт. При проверке могут стать известны различные схемы, связанные с поставками боеприпасов в обход существующего эмбарго СБ ООН.