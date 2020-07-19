Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности повторения попытки силового свержения действующей власти в ходе нынешней предвыборной кампании. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

Лукашенко напомнил, как в 2010 году оппоненты действующей власти предприняли силовые действия в попытке устроить госпереворот. Белорусский лидер сообщил об этом при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, информирует телеканал "360".

Глава республики отметил, что в беспорядках тогда принимало участие около 400 боевиков и еще примерно столько же человек, которые "могли шевелиться". По словам Лукашенко, в основном это были подростки, которых отдавали под расписку их матерям.