Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

 Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана
Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

 МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

 Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана
Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

 МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
23:26   19 Июля 2020
Политика

Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

Лукашенко не исключил повторения оппонентами попытки свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности повторения попытки силового свержения действующей власти в ходе нынешней предвыборной кампании. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

Лукашенко напомнил, как в 2010 году оппоненты действующей власти предприняли силовые действия в попытке устроить госпереворот. Белорусский лидер сообщил об этом при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, информирует телеканал "360".

Глава республики отметил, что в беспорядках тогда принимало участие около 400 боевиков и еще примерно столько же человек, которые "могли шевелиться". По словам Лукашенко, в основном это были подростки, которых отдавали под расписку их матерям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#белоруссия #лукашенко #свержение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...