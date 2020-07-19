МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов

Министерство иностранных дел РФ пока не отвечает на сообщения об освобождении социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана из заключения в подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме.

До этого телеканал Al-Hadas со ссылкой на свой источник сообщил, что ПНС Ливии передало властям Турции двух граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые до этого незаконно находились в тюрьме "Митига". Они, если верить журналистам, прибыли в Стамбул в субботу, 18 июля.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан, которые отправились в Ливию проводить научной исследование, были задержаны прошлой весной и удерживались в неофициальной тюрьме "Митига", известной жестоким отношением к заключенным. Официальное обвинение им так и не было предъявлено.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич убежден, что задержанные социологи являются одним из инструментов внутриливийского конфликта, разразившегося между Файезом Сарраджем и Фатхи Башагой. Об этом сообщает телеканал "360".