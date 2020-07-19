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ПНС Ливии планирует возместить расходы своих боевых операций за счет природных ресурсов

 Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана
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22:50   19 Июля 2020
Политика

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов

МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении из "Митиги" российских социологов

Министерство иностранных дел РФ пока не отвечает на сообщения об освобождении социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана из заключения в подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) Ливии тюрьме.

До этого телеканал Al-Hadas со ссылкой на свой источник сообщил, что ПНС Ливии передало властям Турции двух граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые до этого незаконно находились в тюрьме "Митига". Они, если верить журналистам, прибыли в Стамбул в субботу, 18 июля.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан, которые отправились в Ливию проводить научной исследование, были задержаны прошлой весной и удерживались в неофициальной тюрьме "Митига", известной жестоким отношением к заключенным. Официальное обвинение им так и не было предъявлено.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич убежден, что задержанные социологи являются одним из инструментов внутриливийского конфликта, разразившегося между Файезом Сарраджем и Фатхи Башагой. Об этом сообщает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #малькевич #пнс #митига

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