Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

Ливийская сторона пока не подтверждает сообщения СМИ об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из плена боевиков Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом рассказал временно поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев. Его слова приводят РИА Новости.

До этого телеканал "Аль-Хадас" сообщал о передаче так называемым ПНС Ливии двух россиян турецкой стороне. Утверждалось, что социологи прибыли в Стамбул. Подробности события в СМИ не приводились.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан, которые отправились в Ливию провести социологическое исследование, были задержаны в мае 2019 года и помещены в неофициальную тюрьму "Митига", известную жестоким обращением с заключенными. Официальное обвинение им так и не было предъявлено. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич записал видеообращение к Правительству национального согласия, в котором призывал выпустить на свободу ученых. Об этом писал телеканал "360".