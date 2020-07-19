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 СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана

СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана
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Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

Ливийская сторона не подтвердила слухи о прибытии в Турцию социологов Шугалея и Суэйфана

 СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана

СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана
Дудчак: Киев боится возвращения Донбасса

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21:44   19 Июля 2020
Общество

СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана

СМИ: ПНС Ливии передало Турции российских социологов Шугалея и Суэйфана

 

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых в 2019 году заточили в неофициальную тюрьму "Митинга" в Триполи.

О передаче россиян Турции сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на собственные источники. Никакие подробности этого события в СМИ пока не приводятся.

Шугалей и Суэйфан были задержаны в мае 2019 года в Ливии. Их заточили в "Митинге", не предъявив официальных обвинений. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич записал видеообращение к Правительству национального согласия Ливии, в котором призывал выпустить на свободу ученых, отправившихся в африканскую страну исключительно для проведения социологического исследования. Об этом писал телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #пнс ливии #Шугалей

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