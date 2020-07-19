Дудчак: Киев боится возвращения Донбасса

Киев делает все возможное, чтобы Донбасс не вернулся в состав Украины. Политолог Александр Дудчак считает, что это заявление экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева полностью характеризует поведение украинских властей.

Ранее Мураев сообщил о том, что правительство Украины "отказалось" от претензий на Крым и Донбасс и на протяжении всего периода с 2014 года делало все, чтобы регионы не захотели вернуться в состав государства, ведь так украинским властям не придется "платить деньги своим гражданам".

Дудчак в интервью "Экономике сегодня" сообщил, что о боязни Киева возвращать Донбасса было известно уже давно, многие об этом говорили. Эта позиция у украинской стороны появилась практически мгновенно после того, как были подписаны Минские соглашения, исполнения договоренностей по которым власти Украины всячески избегали, резюмировал он.