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20:51   19 Июля 2020
Политика

Пушков указал, что до протестов BLM соборы во Франции не горели один за другим

Пушков указал, что до протестов BLM соборы во Франции не горели один за другим

Толерантность и протесты движения Black Lives Matter (BLM) прокомментировал глава комитета ГД по международным делам Алексей Пушков.

Пушков в своем официальном Twitter-аккаунте указал, что до эпохи "открытых дверей", толерантности и протестов под эгидой BLM соборы на территории Франции не горели один за другим.

Российский политик подчеркнул, что в случае с возгоранием, произошедшем в Нантском соборе, прокуратура страны подозревает совершение поджога, причем сразу в трех местах. Правоохранители задержали 39-летнего выходца из Руанды.

"Ясно, что это не самовозгорание: сами по себе соборы не горят", — подытожил Пушков.

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Автор: Ирина Большунова
#франция #пушков #BLM #соборы

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