Пушков указал, что до протестов BLM соборы во Франции не горели один за другим
Толерантность и протесты движения Black Lives Matter (BLM) прокомментировал глава комитета ГД по международным делам Алексей Пушков.
Пушков в своем официальном Twitter-аккаунте указал, что до эпохи "открытых дверей", толерантности и протестов под эгидой BLM соборы на территории Франции не горели один за другим.
Российский политик подчеркнул, что в случае с возгоранием, произошедшем в Нантском соборе, прокуратура страны подозревает совершение поджога, причем сразу в трех местах. Правоохранители задержали 39-летнего выходца из Руанды.
"Ясно, что это не самовозгорание: сами по себе соборы не горят", — подытожил Пушков.