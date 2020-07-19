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20:44   19 Июля 2020
Армия

Закрытие нефтяных месторождений Ливии лишило ПНС доходов для оплаты зарубежных наемников

Закрытие нефтяных месторождений Ливии лишило ПНС доходов для оплаты зарубежных наемников

Так называемое Правительство национального согласия Ливии рассчитывает подкупить другие страны недорогим экспортом нефти, чтобы получить их поддержку в борьбе против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Продажа дешевой нефти союзникам — хороший шанс для так называемого Правительства национального согласия, чтобы легализоваться за счет торговых отношений с европейскими государствами, заявил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей главный редактор научного журнала "Архонт", политолог Антон Бредихин.

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж выступает за возобновление добычи нефти в Ливии. Контроль над нефтедобычей позволит Сарраджу получить расположение ряда европейских стран и с их помощью заставить Хафтара прекратить антитеррористическую операцию в Ливии.

"Если они достигнут торговых отношений с европейцами, то, естественно, европейцы будут признавать только их власть легитимной", — уверен Бредихин.

Стоит отметить, что ПНС Ливии выступает за возобновление нефтедобычи, чтобы иметь возможность рассчитаться с наемниками и отдать долги Турции, поддержавшей триполитанское террористическое "правительство".

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Автор: Илья Романович
#ливия #пнс #саррадж #бредихин

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