Так называемое Правительство национального согласия Ливии рассчитывает подкупить другие страны недорогим экспортом нефти, чтобы получить их поддержку в борьбе против Ливийской национальной армии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Продажа дешевой нефти союзникам — хороший шанс для так называемого Правительства национального согласия, чтобы легализоваться за счет торговых отношений с европейскими государствами, заявил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей главный редактор научного журнала "Архонт", политолог Антон Бредихин.

Глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж выступает за возобновление добычи нефти в Ливии. Контроль над нефтедобычей позволит Сарраджу получить расположение ряда европейских стран и с их помощью заставить Хафтара прекратить антитеррористическую операцию в Ливии.

"Если они достигнут торговых отношений с европейцами, то, естественно, европейцы будут признавать только их власть легитимной", — уверен Бредихин.

Стоит отметить, что ПНС Ливии выступает за возобновление нефтедобычи, чтобы иметь возможность рассчитаться с наемниками и отдать долги Турции, поддержавшей триполитанское террористическое "правительство".