Петербургский "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Спартак" в полуфинале Кубка России

Главный стадион Северной столицы "Газпром Арена" сегодня 19 июля принимал матч полуфинала Олимп — Кубка России. На поле в 18:30 вышли футболисты чемпиона России "Зенита" и московского "Спартака".

Матч полуфинала Олимп — Кубка России, проходивший в Санкт-Петербурге, завершен. Чемпион России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Как сообщает портал sports.ru, первый гол на 24-й минуте забил с пенальти Артем Дзюба. Спартаковец Александр Соболев под занавес первого тайма сравнял счет, а Далер Кузяев тут же снова вывел "Зенит" вперед. Финал соревнования пройдет 25 июля в Екатеринбурге, где подопечные Сергея Семака встретятся с подмосковными "Химками".