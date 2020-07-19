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 Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot
Дудчак: Киев боится возвращения Донбасса

Дудчак: Киев боится возвращения Донбасса

 Пушков указал, что до протестов BLM соборы во Франции не горели один за другим

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20:44   19 Июля 2020
Спорт

Петербургский "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Спартак" в полуфинале Кубка России

Петербургский "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Спартак" в полуфинале Кубка России

Главный стадион Северной столицы "Газпром Арена" сегодня 19 июля принимал матч полуфинала Олимп — Кубка России. На поле в 18:30 вышли футболисты чемпиона России "Зенита" и московского "Спартака".

Матч полуфинала Олимп — Кубка России, проходивший в Санкт-Петербурге, завершен. Чемпион России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Как сообщает портал sports.ru, первый гол на 24-й минуте забил с пенальти Артем Дзюба. Спартаковец Александр Соболев под занавес первого тайма сравнял счет, а Далер Кузяев тут же снова вывел "Зенит" вперед. Финал соревнования пройдет 25 июля в Екатеринбурге, где подопечные Сергея Семака встретятся с подмосковными "Химками".

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Автор: Яна Либерман
#футбол #зенит #спартак

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