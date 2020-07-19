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20:33   19 Июля 2020
Политика

Трамп уверен, что США одержали победу в "двух прекрасных мировых войнах"

Трамп уверен, что США одержали победу в "двух прекрасных мировых войнах"

Президент США Дональд Трамп вновь выступил против переименований военных баз, которые названы в честь военачальников Конфедерации. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Лидер Соединенных Штатов сказал, что "Форт Брэгг" и "Форт Роберт Ли" носили свои названия на протяжении десятилетий. Также Трамп добавил, что его не волнуют слова военных, поскольку решения принимает он, передает РИА Новости.

"Две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий", — отметил Трамп.

Глава Белого дома подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год в том случае, если там будет положение о переименовании фортов.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #белый дом

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