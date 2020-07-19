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20:26   19 Июля 2020
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства сестры экс-главы "Ростсельмаша" Пескова при ограблении

СК возбудил дело по факту убийства сестры экс-главы "Ростсельмаша" Пескова при ограблении

Следователи возбудили уголовное дело после разбойного ограбления дома экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области.

Дело возбуждено по статьям "Убийство" и "Разбой", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Ростовской области. Правоохранители продолжают расследование. Сумма ущерба устанавливается.

Преступление произошло в селе Новомаргаритово Азовского района. Грабители напали на дом 83-летнего экс-главы "Ростсельмаша". Злоумышленники замотали скотчем рот его пожилой сестры, в результате чего она погибла от удушья. Сам Песков был найден с травмой головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавший потерял память, он даже не мог назвать своего имени.

Юрий Песков был гендиректором завода "Ростсельмаш" с 1978 по 1996 годы. Он был награжден званием Героя социалистического труда, а также получил Государственную премию России в области науки и техники.

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Автор: Ирина Большунова
#песков #ростовская область #ростсельмаш

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