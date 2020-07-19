Процесс превращения собора Святой Софии в мечеть проинспектировал президент Турции Эрдоган

Решение об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле, который почти сто лет являлся музеем, принято в начале июля. Ни обращение ЮНЕСКО, ни воззвания политиков и религиозных лидеров не смогли изменить позицию руководства Турции.

Превращаемый из музея обратно в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле посетил с проверкой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает "Интерфакс", первый намаз в мечети состоится уже в ближайшую пятницу, 24 июня. В нем примут участие всего 500 человек. Будет ли среди них турецкий лидер, не сообщается.