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19:50   19 Июля 2020
Общество

Процесс превращения собора Святой Софии в мечеть проинспектировал президент Турции Эрдоган

Процесс превращения собора Святой Софии в мечеть проинспектировал президент Турции Эрдоган

Решение об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле, который почти сто лет являлся музеем, принято в начале июля. Ни обращение ЮНЕСКО, ни воззвания политиков и религиозных лидеров не смогли изменить позицию руководства Турции.

Превращаемый из музея обратно в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле посетил с проверкой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщает "Интерфакс", первый намаз в мечети состоится уже в ближайшую пятницу, 24 июня. В нем примут участие всего 500 человек. Будет ли среди них турецкий лидер, не сообщается.

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Автор: Василий Пименов
#эрдоган #стамбул #Святая София

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