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19:48   19 Июля 2020
Политика

Кандидат от демократов Байден обошел по популярности Трампа на 15%, согласно опросу

Кандидат от демократов Байден обошел по популярности Трампа на 15%, согласно опросу

Кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах президента США Джо Байден опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа на 15%. Об этом стало известно по итогам опросов Washington Post и ABC News.

Ранее издания Washington Post и ABC News предложили читателям пройти опрос и ответить, за кого бы они проголосовали, если бы выборы случились в тот же день: Трампа предпочли 40% проголосовавших, Байдена — 55%.

Опрос проходил в телефонном формате в период с 12 по 15 июля по случайной выборке. В нем приняли участие 1006 взрослых граждан Америки, 845 из которых являлись зарегистрированными избирателями. Сообщается о том, что статистическая погрешность опроса составляет примерно 3,5%.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #выборы #байден #трамп

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