Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

 Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе

Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе
СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

 В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей

В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

 Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе

Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе
СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

 В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей

В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
19:35   19 Июля 2020
Политика

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

Главу Белоруссии Александра Лукашенко экстренно госпитализировали. Об этом информировал Telegram-канал "Компромат. Беларусь". Пресс-служба белорусского президента официально это не подтвердила.

Согласно данным с Telegram-канала, белорусского президента госпитализировали из-за гипертонического криза. Источники некоторых СМИ сообщили о том, что у Лукашенко просто поднялось давление, и главе государство нужно пройти дополнительное обследование.

65-летний Лукашенко с собственных слов ведет здоровый образ жизни и придерживается физического труда, который, как он считает, является панацеей от любых заболеваний, даже коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#белоруссия #лукашенко #гипертонический криз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...