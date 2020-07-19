СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

Главу Белоруссии Александра Лукашенко экстренно госпитализировали. Об этом информировал Telegram-канал "Компромат. Беларусь". Пресс-служба белорусского президента официально это не подтвердила.

Согласно данным с Telegram-канала, белорусского президента госпитализировали из-за гипертонического криза. Источники некоторых СМИ сообщили о том, что у Лукашенко просто поднялось давление, и главе государство нужно пройти дополнительное обследование.

65-летний Лукашенко с собственных слов ведет здоровый образ жизни и придерживается физического труда, который, как он считает, является панацеей от любых заболеваний, даже коронавируса.