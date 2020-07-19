Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

 Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе

Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе
СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

 В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей

В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

 Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе

Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе
СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

СМИ сообщают, что Лукашенко экстренно госпитализировали с гипертоническим кризом

 В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей

В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
19:29   19 Июля 2020
Общество

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Карнаухов считает, что спецслужбы США специально раскрутили дело Pussy Riot

Спецслужбы США привлекают внимание к делу Pussy Riot в рамках подрывной деятельности в России, заявил ведущий Сергей Карнаухов.

Запад начал обращать много внимания на РФ, в момент когда правительство поднялось на высокий уровень одобрения гражданами. Такое развитие событий не устроило спецслужбы США, и они решили сыграть на деле движения Pussy Riot. С помощью средств медиа они решили продвинуть так называемых "оппозиционеров", передают Nation News.

За время работы американских спецслужб над созданием образа "политзаключенных" на панк-исполнительниц обратили внимание 120 государств, отметил телеведущий. Карнаухов рассказал, что в истории с провокационным движением Запад хотел нанести максимально возможный вред государственной системе России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #карнаухов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...