Спецслужбы США привлекают внимание к делу Pussy Riot в рамках подрывной деятельности в России, заявил ведущий Сергей Карнаухов.

Запад начал обращать много внимания на РФ, в момент когда правительство поднялось на высокий уровень одобрения гражданами. Такое развитие событий не устроило спецслужбы США, и они решили сыграть на деле движения Pussy Riot. С помощью средств медиа они решили продвинуть так называемых "оппозиционеров", передают Nation News.

За время работы американских спецслужб над созданием образа "политзаключенных" на панк-исполнительниц обратили внимание 120 государств, отметил телеведущий. Карнаухов рассказал, что в истории с провокационным движением Запад хотел нанести максимально возможный вред государственной системе России.