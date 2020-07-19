Синоптики рассказали, жителей каких регионов ждет похолодание в августе

Погода в августе на территории России будет выше климатической нормы, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако в некоторых регионах ожидается похолодание.

Такой прогноз коснется почти всей страны, уточнила специалист. В частности, речь идет о северных регионах Западной Сибири и крайнем северо-западе Таймыра.

Частично более жаркая погода будет наблюдаться в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, на Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, рассказала Паршина. Возможное похолодание будет на Нижней Волге, в республиках Северного Кавказа, а также Ставропольском и Краснодарском краях, передает "Российская газета".