В Совфеде рассказали о нюансах получения выплат для одиноких родителей

Законопроект по формированию алиментного фонда в России требует пристального внимания и тщательной проработки, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Власти планируют оказать помощь родителям, которые самостоятельно воспитывают ребенка и не получают алименты от своей второй половины.

Средства в специальный фонд частично должны будут поступать из федерального бюджета. Деньги найденных неплательщиков алиментов также направят для формирования нового резерва, передает ФБА "Экономика сегодня".

Вступление нововведений в силу ожидается в ноябре. Сумма выплаты будет зависеть от региона проживания. Размер алиментного пособия должен соответствовать увеличивающимся потребностям ребенка, рассказали в Совете Федерации.