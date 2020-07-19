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18:49   19 Июля 2020
Политика

Политолог Черновол рассказал, что Зеленский проведет отпуск на даче Никиты Хрущева

Политолог Черновол рассказал, что Зеленский проведет отпуск на даче Никиты Хрущева

Украинский президент Владимир Зеленский проведет отпуск в госрезиденции, известной как дача Никиты Хрущева. Об этом информировал политолог Тарас Черновол.

Госрезиденция располагается в Херсонской области — на острове Бирючий, входящий в интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит Государственному управлению делами, а не министерству экологии. Об этом политолог сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Зеленский направится туда без супруги Елены. К приезду украинского лидера дом отремонтировали, потому что им давно никто не пользовался, добавил Черновол.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #зеленский #черновол

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