Политолог Черновол рассказал, что Зеленский проведет отпуск на даче Никиты Хрущева

Украинский президент Владимир Зеленский проведет отпуск в госрезиденции, известной как дача Никиты Хрущева. Об этом информировал политолог Тарас Черновол.

Госрезиденция располагается в Херсонской области — на острове Бирючий, входящий в интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит Государственному управлению делами, а не министерству экологии. Об этом политолог сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Зеленский направится туда без супруги Елены. К приезду украинского лидера дом отремонтировали, потому что им давно никто не пользовался, добавил Черновол.