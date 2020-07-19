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18:42   19 Июля 2020
Армия

Желание ПНС возобновить добычу нефти объясняется необходимостью оплачивать наемников

Желание ПНС возобновить добычу нефти объясняется необходимостью оплачивать наемников

Так называемое Правительство национального согласия Ливии надеется возобновить экспорт нефти, чтобы заплатить наемникам и "вернуть должок" поддержавшей его Турции. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Перекрытие экспорта ливийской нефти поставило так называемое Правительство национального согласия в неудобное положение. Турция оказывает поддержку ПНС в обмен на дешевую нефть, однако после блокировки экспорта племенами Ливии Сарраджу стало нечем отдавать долги. Шаповалов отмечает, что именно поэтому ПНС настаивает на возобновлении нефтедобычи, пишет Федеральное агентство новостей.

"Турция не имеет достаточных запасов собственной нефти — она не является крупной нефтяной державой, и подобного рода неэквивалентный экономический обмен с Ливией, конечно, в пользу Турции. По сути, это не что иное, как ограбление ливийского народа", — заявил Шаповалов.

Турция поставляет сирийских наемников ПНС и рассчитывает получить ливийскую нефть. Такая схема поставила так называемое Правительство национального согласия в зависимость от Анкары.

Представитель Ливийской национальной армии майор Ахмад Мисмари ранее заявил, что добыча нефти в Ливии может быть возобновлена при условии открытия счета в одной из стран, на который будут перечисляться средства от продажи природных ресурсов. Также следует разработать механизм распределения доходов для населения всех регионов североафриканского государства и запретить финансирование наемников средствами от нефтедобычи.

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #нефть #ливия #пнс

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