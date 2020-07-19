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18:32   19 Июля 2020
Экономика

Доклад Congressional Research Service показал пагубные тенденции в отношении нефти Ливии

Доклад Congressional Research Service показал пагубные тенденции в отношении нефти Ливии

Прекращение поставок нефти в январе 2020 года по решению Совета шейхов и старейшин племен Ливии удачно совпало с сокращением потребности в нефти из-за COVID-19. Сейчас ОПЕК требует возобновить продажу нефти из Ливии.

Улучшение эпидемиологической обстановки в мире приводит к оживлению экономики, а следовательно — к увеличению спроса на нефть. Как сообщает Федеральное агентство новостей, ОПЕК, желая сохранить стабильную ситуацию на нефтяном рынке, требует от ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить добычу и поставки нефти, не вникая в детали внутриполитической обстановки в Ливии.

Шейхи и старейшины племен не просто так запретили поставки ливийской нефти: их целью было лишить террористическое Правительство национального согласия Ливии доходов, позволяющих главе ПНС Файезу Сарраджу оплачивать услуги турецких наемников. Июньский доклад Congressional Research Service для членов Конгресса США показывает, что Ливии необходимо политическое объединение.

Нынешняя ситуация ведет к пагубным тенденциям, к которым относятся активизация терроризма, бандитизма и разгул всех видов преступности. Без решения политического кризиса в Ливии все эти тенденции только усугубятся в случае возобновления добычи и продажи ливийской нефти.

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Автор: Илья Романович
#опек #пнс ливии #ливийская нефть

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