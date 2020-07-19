Активистка Бутина уличила "Эхо Москвы" в цензуре из-за отказа в публикации Лозанскому

Член Общественной палаты Мария Бутина указала на цензуру в политике радиостанции "Эхо Москвы", которая отказалась публиковать текст своего постоянного колумниста Эдуарда Лозанского. Материал посвящен внешней политике США.

Редакция "Эха Москвы" заняла двуличную и лживую позицию, считает Бутина. Ранее публицист Эдуард Лозанский сообщил об отказе радиостанции опубликовать его авторскую колонку. На письма журналиста не ответил ни главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ни редактор Виталий Рувинский.

Автор отмечет, что колонка правил редакции не нарушает. Лозанский рассуждает в статье о "безумии" в действиях Вашингтона и межпартийном конфликте в США.

Активистка Мария Бутина в интервью изданию "НьюИнформ" отметила, что заявленная редакцией политика "Эха Москвы" не соответствует действительности. Она заметила, что радиостанция, как заявлено, соглашается на публикацию, даже если не разделяет мнение автора. Ситуация с Лозанским, по мнению Бутиной, ставит это под сомнение.