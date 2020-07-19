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17:40   19 Июля 2020
Общество

Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами

Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами

Центр СВАР (Центр безопасности анализа и предотвращения) во главе со знакомым обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова не признает свою связь с бывшим советником главы Роскомоса. Заявление об этом сделал PR-менеджер центра Игорь Суворов.

Чешский Центр безопасности анализа и предотвращения заявляет, что не связан с подозреваемым в государственной измене российским журналистом Иваном Сафроновым. В СВАР сообщили, что отчеты для чешских властей могут готовить более авторитетные центры.

Центр СВАР, по словам менеджера Суворова, публикует в основном научные работы студентов.

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Автор: Яна Либерман
#чехия #обвинение #госизмена #Иван Сафронов

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