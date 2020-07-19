В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

Новый авиационный двигатель российского производства РД-93МА обеспокоил журналистов китайского издания Sohu. Отечественная разработка может существенно превзойти своих конкурентов из КНР.

Работа над усовершенствованием двигателя РД-93, которым укомплектованы китайские истребители, началась в 2018 году: спустя два года РД-93МА успешно прошел несколько наземных испытаний, а к концу года начнется тестирование в воздухе.

Предшественник новинки — двигатель РД-93, — установлен, в частности, на китайско-пакистанский истребитель JF-17 Block 3. Планировалось, что самолет оснастят китайским двигателем WS-13, во многом аналогичным российскому РД-93, но версия КНР недостаточно модернизирована. Планируется и дальше устанавливать на истребители двигатели производства РФ.

С новой версией РД-93МА самолет существенно увеличит свои характеристики. К тому же, китайские силовые двигатели улучшаются гораздо медленнее российских, пишет Sohu.

«Российская авиация прогрессирует гораздо быстрее, чем китайские компании в этой области. Новые российские двигатели могут быть установлены на самолеты JF-17 Block 3 уже в 2021 году. Это означает, что силовые двигатели КНР потеряют даже теоретическую возможность быть задействованными в данном проекте», — цитирует военных аналитиков ПолитРоссия.

Ранее «Политика Сегодня» писала, как Пентагон пытается угнаться за российскими разработками в области гиперзвукового вооружения.