Глава Федерации рестораторов и отельеров раскритиковал новые нормы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов. Эти нормы должны заменить подзаконные акты, которые перестанут действовать в 2021 году.

Правила разработаны в рамках «регуляторной гильотины» (отмена нормативных актов, негативно влияющих на бизнес и регуляторную среду, — прим.ред.), действующей в России с 1 февраля 2020 года. Контролировать соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор.

Среди нововведений: запрет для заведений общепита включать в счет расходы, не входящие в стоимость товара (комиссии, чаевые), закрепление дистанционных заказов законодательно, обязательное предоставление клиентам электронной книги жалоб и указание всей информации — от условий оплаты до содержания белков, жиров и углеводов в блюде.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает введение новых норм нецелесообразным. Он указал, что правила Роспотребнадзора копируют старые законодательные акты, упраздненные «регуляторной гильотиной».

«Эти правила дублируют существующие законы, которые регулируют работу предприятий питания. Они писались постановлением правительства, когда еще не было закона о защите прав потребителей. Сейчас он существует: все услуги и продажи регулируются этим законом. Зачем дублировать что-то? Если нужно сделать дополнения, то это могут быть национальные стандарты», — заявил Бухаров «Политике Сегодня».

Рыночная система работает на благо потребителя: предприниматели сами заинтересованы в том, чтобы их гостям было максимально удобно — отсюда повышение качества еды и услуг, отметил эксперт.

«Регуляторная гильотина говорит нам о том, что все лишнее надо убирать. А получается так, что в рамках регуляторной гильотины это убирается, а потом пишется по-новой, со старыми текстами. Какой в этом смысл?», — заключил Бухаров.

Ранее бизнес-омбудсмен Виктор Звагельский раскритиковал инициативу депутата Госдумы Василия Власова, направленную в Роспотребнадзор, платить гражданам часть штрафа за просроченные продукты, найденные на прилавках магазинов.