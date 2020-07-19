Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы региона. Об этом сообщается на сайте избиркома полуострова.

Известно, что документы поступили в воскресенье, 19 июля. Солодов пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Политик предоставил 60 заверенных нотариусом подписей депутатов и более 5,2 тыс. подписей избирателей Камчатского края. Всего в выборах на Камчатке планируют участвовать 16 кандидатов, но пока только Солодов подал необходимые комиссии документы.

3 апреля глава Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку, после чего глава государства Владимир Путин назначил Солодова временно исполняющим обязанности руководителя края. Выборы губернатора Камчатского края состоятся 13 сентября — в единый день голосования.