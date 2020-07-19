Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Федерации рестораторов и отельеров раскритиковал новые нормы Роспотребнадзора

Глава Федерации рестораторов и отельеров раскритиковал новые нормы Роспотребнадзора

 Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами

Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами
Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

 Глава МИД Великобритании заявил о попытках кражи данных о разработке вакцины от COVID-19

Глава МИД Великобритании заявил о попытках кражи данных о разработке вакцины от COVID-19
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
Глава Федерации рестораторов и отельеров раскритиковал новые нормы Роспотребнадзора

Глава Федерации рестораторов и отельеров раскритиковал новые нормы Роспотребнадзора

 Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами

Чешский центр СВАР отрицает вербовку Сафронова спецслужбами
Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

 Глава МИД Великобритании заявил о попытках кражи данных о разработке вакцины от COVID-19

Глава МИД Великобритании заявил о попытках кражи данных о разработке вакцины от COVID-19
В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

В КНР признали превосходство российского авиационного двигателя над китайским аналогом

 В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России
16:59   19 Июля 2020
Политика

Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы Камчатки

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов стал первым кандидатом, подавшим документы для участия в выборах главы региона. Об этом сообщается на сайте избиркома полуострова.

Известно, что документы поступили в воскресенье, 19 июля. Солодов пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Политик предоставил 60 заверенных нотариусом подписей депутатов и более 5,2 тыс. подписей избирателей Камчатского края. Всего в выборах на Камчатке планируют участвовать 16 кандидатов, но пока только Солодов подал необходимые комиссии документы.

3 апреля глава Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку, после чего глава государства Владимир Путин назначил Солодова временно исполняющим обязанности руководителя края. Выборы губернатора Камчатского края состоятся 13 сентября — в единый день голосования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #камчатка #Владимир Солодов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...