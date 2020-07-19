Пандемия COVID-19 заставила все научно-медицинские центры начать создание вакцины против коронавируса. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о попытках российских спецслужб похитить данные о разработках вакцины.

Заявления Рааба о причастности российских спецслужб к хакерским атакам на компьютеры медицинских центров трех западных стран, как обычно, не подтверждались никакими фактами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости, назвал нападки хозяина Форин Офиса на Россию "пропагандистским шагом". Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с корреспондентом "Народных новостей" и вовсе назвал все это "возней", связанной с тем, что Россия оказалась ближе всех к разработке работающей вакцины.