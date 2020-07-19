Онищенко прокомментировал рост цен на лекарства в России

Медикаменты в российских аптеках подорожают из-за введения обязательной маркировки, рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Новые правила оборота лекарственных средств начали действовать в России с 1 июля. Теперь продажа медикаментов без маркировки станет возможной только после получения соответствующего разрешения от межведомственной комиссии.

Благодаря нововведениям граждане получат возможность отслеживать легальность производства препарата, а также сроки и место его изготовления, передает портал URA.RU.

Затраты на приобретение оборудования для маркировки приведут к неизбежному увеличению стоимости лекарств, объяснил бывший главный санитарный врач РФ.