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16:36   19 Июля 2020
Экономика

Онищенко прокомментировал рост цен на лекарства в России

Онищенко прокомментировал рост цен на лекарства в России

Медикаменты в российских аптеках подорожают из-за введения обязательной маркировки, рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Новые правила оборота лекарственных средств начали действовать в России с 1 июля. Теперь продажа медикаментов без маркировки станет возможной только после получения соответствующего разрешения от межведомственной комиссии.

Благодаря нововведениям граждане получат возможность отслеживать легальность производства препарата, а также сроки и место его изготовления, передает портал URA.RU.

Затраты на приобретение оборудования для маркировки приведут к неизбежному увеличению стоимости лекарств, объяснил бывший главный санитарный врач РФ.

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Автор: Яна Либерман
#онищенко #лекарства #маркировка

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