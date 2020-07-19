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 Сирийцы очень благодарны российским военным за гуманитарные поставки

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16:28   19 Июля 2020
Политика

Сирийцы очень благодарны российским военным за гуманитарные поставки

Сирийцы очень благодарны российским военным за гуманитарные поставки

Военные правоохранительные органы Российской Федерации и Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжают поддерживать гражданское население в районах САР, которые существенно пострадали от боевиков.

Очередной гуманитарный груз с вещами первой необходимости поступил жителям поселения Хараба. Местное население восторженно встретило колонну РФ. Также сирийцы высказали слова благодарности военнослужащим и назвали их своими братьями. Соответствующую информацию предоставило Федеральное агентство новостей.

По словам одной из местных жительниц Аис Айладжин, у нее в семье 11 детей, а заработная плата крайне маленькая. Вследствие чего подобная поддержка им крайне необходима.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #рф #гуманитарный груз

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