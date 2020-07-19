Политолог Асафов оценил вероятность проведения "митингов Трампа" в России

Онлайн-протесты не будут пользоваться популярностью у оппозиции в России, так как они не дают медийного инфоповода, считает политолог Александр Асафов.

"Телефонные митинги", перейти на которые из-за пандемии коронавируса граждан призвал президент США Дональд Трамп, вряд ли будут востребованы в России, полагает специалист.

Оппозиция в США и РФ преследует абсолютно разные задачи. В России сторонники Запада стремятся создать образ мнимого "кровавого режима", что станет невозможным при проведении виртуальных акций протеста, передает мнение эксперта издание "Народные новости".

Результатом волнений в РФ является красочная медийная картинка, которую используют в виде отчетности перед спонсорами с Запада. "Телефонные митинги" медийного выражения не имеют. Они не дают инфоповода, поэтому и не интересны оппозиционерам.

В стране уже фиксировались попытки проведения онлайн-митингов, однако успехом они так и не увенчались, подчеркнул политолог.