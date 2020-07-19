Турция опровергла данные о поддержке армии Азербайджана

Турция опровергла данные об отправке боевиков из Сирии для поддержки армии Азербайджана, сообщает официальный представитель Анкары.

Ранее курдское агентство "Фират" сообщило, что Турция якобы собирается перебросить боевиков из группировки "Сирийская свободная армия" в Азербайджан для поддержки местной армии. Никаких доказателсьвт этим данным журналисты не привели.

Как заявил собеседник ТАСС, информация не соответствует действительности. Представители Азербайджана также назвали данные о боевиках фейком и выдумкой.