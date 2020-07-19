Монтян сравнила нынешнюю американскую власть с политиками ЦК КПСС

Борьба между "старперами-маразматиками" развернулась в правительстве США, заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

По мнению Монтян, по сравнению со "старперами-маразматиками" ЦК КПСС в начале 1980-х выглядел как "веселые молодые парни", пишет "ПолитНавигатор".

Монтян подчеркнула, что на сегодняшний день в Республиканской и Демократической партиях состоят одни "старперы". Она отметила, что все это напоминает события, происходящие в Советском Союзе в 1982.

В заключение она добавила, что в США средний возраст давно уже превысил средний возраст представителей ЦК КПСС того времени. По ее мнению, ни к чему хорошему подобное развитие событий привести не может.