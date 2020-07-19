Россиянам рассказали о доплате к пенсии за возраст
Граждане России, которым исполнилось 80 лет, смогут претендовать на надбавку к пенсионному пособию, напомнили представители Пенсионного фонда России.
Новые правила начали действовать в России с начала 2020 года. Величина доплаты составит почти 6 тысяч рублей, рассказали специалисты.
Направлять заявления на предоставление повышенной выплаты в Пенсионный фонд не понадобится. Сотрудники ведомства произведут перерасчет в беззаявительном порядке.
Доплата не положена российским гражданам с инвалидностью 1-й группы, так как данная категория населения изначально получает двойную выплату по инвалидности, отметили в ПФР.