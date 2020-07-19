Штаб Навального попытался сорвать строительство ЮХВ с помощью фейков о взрыве

Московский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал фейк об угрозе взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны на стройке Юго-Восточной хорды.

Официальные источники еще позавчера опровергли информацию об обнаружении на площадке строительства ЮВХ боеприпаса времен ВОВ. Навальнисты решили придуманной угрозой взрыва сорвать строительство автомагистрали из-за неудачной попытки протеста, который они пытались устроить 17 июля, передает Telegram-канал "Медиатехнолог".

Сторонники Навального намеревались собрать людей на "сходку" против строительства дороги, но никто не посетил мероприятие блогера. Местные жители знают, что территория строительства рекультивирована, а земельные работы не представляют опасности, отмечается в публикации "Медиатехнолога".