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15:08   19 Июля 2020
Происшествия

Штаб Навального попытался сорвать строительство ЮХВ с помощью фейков о взрыве

Штаб Навального попытался сорвать строительство ЮХВ с помощью фейков о взрыве

Московский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал фейк об угрозе взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны на стройке Юго-Восточной хорды.

Официальные источники еще позавчера опровергли информацию об обнаружении на площадке строительства ЮВХ боеприпаса времен ВОВ. Навальнисты решили придуманной угрозой взрыва сорвать строительство автомагистрали из-за неудачной попытки протеста, который они пытались устроить 17 июля, передает Telegram-канал "Медиатехнолог".

Сторонники Навального намеревались собрать людей на "сходку" против строительства дороги, но никто не посетил мероприятие блогера. Местные жители знают, что территория строительства рекультивирована, а земельные работы не представляют опасности, отмечается в публикации "Медиатехнолога".

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Автор: Ирина Большунова
#взрыв #вов #навальный #снаряд #Юго-Восточная хорда

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