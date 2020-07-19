Роспотребнадзор разработал и опубликовал новые правила оказания услуг общественного питания. Этот проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый свод правил занимается регуляцией отношений потребителя и предприятия, которое оказывает услуги общественного питания. К ним относятся рестораны, кафе, бары, буфеты, кофейни и прочие заведения такого типа. Их разработали в рамках "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины" вместо прошлых подзаконных актов, утвержденных еще в августе 1997 года.