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14:50   19 Июля 2020
Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита

Роспотребнадзор разработал и опубликовал новые правила оказания услуг общественного питания. Этот проект опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый свод правил занимается регуляцией отношений потребителя и предприятия, которое оказывает услуги общественного питания. К ним относятся рестораны, кафе, бары, буфеты, кофейни и прочие заведения такого типа. Их разработали в рамках "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины" вместо прошлых подзаконных актов, утвержденных еще в августе 1997 года.

 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #роспотребнадзор #рестораны #общественное питание

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