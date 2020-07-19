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Террористы планируют нападение на Аль-Джуфру под руководством турецких офицеров

Террористы планируют нападение на Аль-Джуфру под руководством турецких офицеров

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14:42   19 Июля 2020
Политика

Террористы планируют нападение на Аль-Джуфру под руководством турецких офицеров

Террористы планируют нападение на Аль-Джуфру под руководством турецких офицеров

Офицеры Турции продолжают собирать иностранных боевиков для укрепления "правительства" Файеза Сарраджа на территории Ливии. Задачей так называемого ПНС является нападение на Сирт и Аль-Джуфру. Соответствующие данные представлены в соцсетях.

Один из интернет-юзеров зафиксировал прибытие наемников из САР и радикалов из различных террористических бандформирований в Мисурату под руководством турецких военнослужащих. Усиленные сирийскими бандитами вооруженные группировки так называемого Правительства национального согласия Ливии планируют в ближайшее время атаковать ливийские населенные пункты. Такую информацию опубликовало Федеральное агентство новостей.

По данным сотрудника арабского издания Al Arabiya, на территорию североафриканского государства прибыло 300 сирийских и тунисских наемников. Также к фронтам Сирта перебросили 75 единиц военной техники.

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Автор: Илья Романович
#турция #сирт #пнс

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