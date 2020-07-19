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 Reuters: Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

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14:31   19 Июля 2020
Политика

Reuters: Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

Reuters: Турция приостановила авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса

Полеты между Турцией и Ираном временно приостановлены по причине распространения коронавируса. Об этом информировало агентство Reuters.

Приостановку авиасообщения между двумя государствами инициировала турецкая сторона.

18 июля в Турции было обнаружено 918 новых выявленных случаев COVID-19 за сутки, и это самый маленький показатель в стране с 7 июня. За сутки скончались 17 человек. Об этом информировал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #иран #самолет #полет #коронавирус

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