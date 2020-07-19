Европа и США заинтересованы в восстановлении доходов от ливийской нефти

Разведанные запасы нефти в Ливии позволяют стране попасть в десятку крупнейших нефтедобывающих держав мира. Неудивительно, что в условиях политического кризиса многие крупные игроки ввязались в борьбу за природные богатства Ливии.

Вмешательство Турции в ливийский конфликт и прямая поддержка Анкарой террористического Правительства национального согласия с целью добраться до нефтяного полумесяца привели к резкому усилению интереса к Ливии и ее ресурсам со стороны других геополитических игроков. Федеральное агентство новостей напоминает, что Ливия богата не только нефтью, но и природным газом.

Самой большой долей добываемой в Ливии нефти и газа обладает итальянская компания ENI. Следом за ней идет французская Total. ФАН утверждает, что конкуренция между двумя этими компаниями привела к тому, что Париж и Рим поддерживают разные стороны ливийского конфликта: Франция поддерживает Восточное правительство Ливии, а Рим выступает на стороне Триполи.

Было бы удивительно, если бы ливийской нефтью не заинтересовались США, но у них, как отмечает ФАН, интерес носит специфический характер и связан с геополитическим противостоянием с Россией. Сейчас, когда ливийские племена перекрыли основные районы добычи нефти и ее отгрузку через порты, цены на черное золото на мировом рынке удерживаются на достаточно высоком уровне, но если этот ресурс снова поступит в продажу, это неизбежно приведет резкому удешевлению барреля.

Вашингтон готов пожертвовать своими сланцевыми компаниями, чтобы нанести ущерб России падением цен на нефть. С другой стороны, европейские и американские компании хотели бы снова получать доходы от ливийской нефти.