Глава Сеченовского университета рассказал о самочувствии испытателей вакцины от COVID-19

Добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от коронавируса, чувствуют себя нормально, рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Выписка добровольцев намечена на 20 июля, уточнил он. Тарасов добавил, что все добровольцы поскорее хотят отправиться домой.

Участники исследования из первой группы не обращались с жалобами на самочувствие, рассказал Тарасов. Об этом сообщает РИА Новости.

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