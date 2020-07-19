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14:04   19 Июля 2020
Политика

Министр обороны Молдавии получил рыбой по лицу

Министр обороны Молдавии получил рыбой по лицу

Глава оборонного ведомства Молдавии Александр Пынзарь подвергся нападению со стороны лещей во время проведения военных учений. Соответствующий видеоролик обнародован в социальной сети Facebook.

Во время форсирования водной преграды министра, находящегося на бронированном транспортере, ударила по лицу рыба. Опубликованная запись инцидента сопровождается музыкальным хитом In the Army Now группы Status Quo. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам Пынзаря, он считает произошедшее приятным и смешным. Также министр отметил, что не является поклонником рыбалки, однако всем желает такой же удачи, которая настигла его, ведь после удара лещ упал в кабину бронетранспортера.

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Автор: Борис Нестеров
#молдавия #минобороны #пынзарь

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