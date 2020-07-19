Путин поздравил горняков и металлургов РФ с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России, отметив, что их труд всегда пользовался особым почетом. Соответствующая информация обнародована на сайте Кремля.

Лидер Российской Федерации сказал, что горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в развитии экономического, оборонного и энергетического потенциала государства, а также укреплял индустриальную мощь Отечества.

Президент РФ выразил радость в связи с тем, что металлургическая отрасль прогрессирует, несмотря на пандемию коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, эффективно решать поставленные задачи на благо России и ее граждан", — добавил Путин.

День металлурга ежегодно отмечается в третье воскресенье июля.