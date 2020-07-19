В Госдуме подтвердили опасения США в растущей зерновой мощи России

Глобальное потепление выведет Россию в абсолютные лидеры зернового экспорта в мире, пишет американское издание The National Interest. Изменившийся климат позволит расширить пахотные земли в северной части РФ на 4,3 миллиона квадратных километров. Россия уже сейчас поставляет на мировой рынок зерна гораздо больше, чем другие страны. По прогнозам The National Interest, к 2028 году страна будет контролировать 20% мирового аграрного рынка.

В комитете Госдумы РФ по аграрным вопросам подтвердили верность американских прогнозов.

«То, что прогнозируют, исполнится. Зависимость других стран от российских зерновых поставок будет с каждым годом увеличиваться — сейчас невостребованные земли вводятся в сельскохозяйственный оборот. Аграрный потенциал у России великий», — рассказал «Политике Сегодня» член комитета, депутат ГД Валентин Суббот.

Уже в этом году в стране наблюдаются крупнейшие в истории урожаи, уточнил парламентарий. Вероятно, потепление откроет для России новые границы в аграрном секторе и в будущем.

«В Центральном федеральном округе прогнозируются очень мощные урожаи. Урожайность некоторых полей выросла под 200 центнеров — такого никогда не было в России. Сейчас начали уборку рапса — 40–45 центнеров, такого тоже никогда не было», — поделился парламентарий.

В этом году Россия впервые с 2010 года ограничила поставки зерна на мировой рынок из-за пандемии коронавируса, установив квоту в семь миллионов тонн. В Минсельхозе пошли на такие меры, чтобы обеспечить в первую очередь внутренние потребности страны в зерне и продуктах его переработки. Ограничение действовало с 1 апреля по 30 июня, сейчас экспорт восстановлен в полном объеме. Но сам факт введения квот встревожил американских аналитиков. Автор статьи в The National Interest пишет, что импортерам зерна — Турции, Египту и Бангладеш — пришлось срочно искать способы пополнить резервы.

Журналисты опасаются, что Москва будет использовать сельскохозяйственное лидерство в геополитических целях.

«Еще большую тревогу, чем ограничение Россией экспорта во время кризиса, вызывает то, что РФ может ограничивать поставки в качестве политического рычага воздействия. С помощью зернового экспорта Россия может принудить к чему-либо другие страны, чья вызванная изменениями климата продовольственная небезопасность оставляет им мало других вариантов <...>. Учитывая творческое использование Россией ресурсной мощи, ее роль на мировых рынках пшеницы вызывает беспокойство», — пишет National Interest.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Валентин Суббот не видит оснований для таких выводов. По его словам, Россия показывает себя как добросовестный экономический партнер.

«Любая торговля, любой российский экспорт проходит нормально. На мировом рынке видно, как Россия торгует. Я считаю, что будет справедливый экспорт», — заключил он.

Ранее экс-замминистра сельского хозяйства, экономист Леонид Холод объяснил «Политике Сегодня», почему агропромышленный комплекс России обеспечит успешное будущее страны на мировом рынке.