Политолог Дудчак уверен, что фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" помогут освободить россиян

Фильм "Шугалей", вышедший на экраны 1 мая, повествует о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые незаконно удерживаются в ливийской тюрьме. Осенью выйдет продолжение истории — "Шугалей-2".

Сила эмоционального воздействия кинематографа вряд ли кем-то может оспариваться, но кино может дать нечто больше, чем эмоции — правду. В том, что россияне должны знать истину о происходящем в Ливии, и ее могут донести фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2", уверен политолог Александр Дудчак, с которым побеседовал на эту тему корреспондент издания iReactor.

Дудчак назвал нынешнюю Ливию единственным и первым государством в мире, где власть террористов установлена с помощью Запада и до сих пор признается им. Политолог считает, что Россия должна освободить своих граждан из лап террористического Правительства национального согласия Ливии любыми способами, не исключая и военного, если понадобится. Фильм же, по его мнению, может дать информацию о том, что происходит в Ливии и стать толчком к освобождению Шугалея и Суэйфана.