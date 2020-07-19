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13:16   19 Июля 2020
Общество

Бутина надеется, что "Шугалей-2" сподвигнет на срочные меры для освобождения россиян

Бутина надеется, что "Шугалей-2" сподвигнет на срочные меры для освобождения россиян

Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" привлекут внимание мировой общественности к вопиющим фактам нарушения прав человека в Ливии, заявила публицист, предприниматель и политический активист Мария Бутина.

Российский фильм "Шугалей" и его продолжение, которое выйдет на экраны в сентябре этого года, привлекут внимание не только мировой общественности к беспределу, происходящему в Ливии, но и российской публики, заявила Бутина в беседе с журналистами Nation News.

По словам Бутиной, необходимо обратить внимание российских властей на то, что следует принимать активные меры для освобождения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии более года удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были похищены в Триполи в мае прошлого года. О судьбе российских ученых рассказывает первая часть фильма "Шугалей", вышедшая на экраны в мае. Премьера второго фильма запланирована на сентябрь.

"Я очень надеюсь, что наши сограждане и мировая общественность посмотрит оба фильма. И я очень надеюсь, что это затронет их сердца и сподвигнет людей к тому, что нужно предпринимать срочные меры для освобождения наших сограждан", — заявила Бутина.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #бутина #Шугалей

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