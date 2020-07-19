Сенаторы США перепутали фотографии коллег и почтили память не того конгрессмена

Американские сенаторы перепутали фотографии коллег и почтили память не того конгрессмена, о котором написали посты в честь его памяти.

Как сообщает издание The New York Times, сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан отдали дань памяти члену Палаты представителей Конгресса Джону Льюису, который умер 17 июля в возрасте 80 лет. Оба выложили снимок в память мужчины, но на фотографии был изображен другой афроамериканец — конгрессмен Элайджа Каммингс, который скончался в октябре 2019 года.

Рубио написал, что для него было честью служить вместе с Льюисом, также он назвал его "настоящим героем Америки". Аналогичный пост разместил и Салливан. После ошибки фотографии из постов удалили, оставив только текст. Помощники сенаторов заявили, что произошла ошибка, так как под фотоснимком в архиве была неправильная подпись.