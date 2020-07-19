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13:09   19 Июля 2020
Армия

Пентагон не подтвердил заявление ученых об отслеживании мобильников на военным объекте РФ

Пентагон не подтвердил заявление ученых об отслеживании мобильников на военным объекте РФ

Сообщение о том, что ученые из Университета штата Миссисипи смогли отслеживать сигналы мобильных телефонов с объекта Минобороны РФ, появилось в The Wall Street Journal. Пентагон не подтвердил эти сведения.

Финансирование исследования по отслеживанию сигналов мобильных телефонов людей, находящихся в России, было выделено Пентагоном. Пресс-служба военного ведомства США подтвердила, что группа ученых из Университета штата Миссисипи получила соответствующий грант.

Насколько же заявления исследователей об успешных результатах соответствуют действительности, в пресс-службе Пентагона отказались комментировать. Других официальных подтверждений информации WSJ тоже нет.

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Автор: Юлия Яковлева
#пентагон #американские ученые #мобильные телефоны

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